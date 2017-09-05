Оксфордский университет вновь возглавил рейтинг лучших вузов мира по версии THE

ЛОНДОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Оксфордский университет возглавил рейтинг лучших вузов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Об этом говорится в распространенном во вторник глобальном исследовании THE World University Rankings 2018, которое включает в себя в общей сложности 1 тыс. лучших вузов планеты из 77 стран.

Оксфордский университет сумел удержать первую строчку, которую в прошлом году он занял впервые. На втором месте расположился Кембриджский университет. Вуз, который в прошлом году был на четвертой строчке, сумел оставить позади два разделивших в этом году третью позицию учебных заведения из США - Калифорнийский технологический университет и Стэнфордский университет.

Далее первая десятка осталась практически без изменений: Массачусетский технологический институт (США, 5), Гарвардский университет (США, 6), Принстонский университет (США, 7), Имперский колледж Лондона (Великобритания, 8), Университет Чикаго (США, 9). Замыкают топ-10 сразу два учебных заведения, поделившие последнюю строчку, - Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе и Пенсильванский университет (США).

США доминируют, Китай растет

Как расклад сил в топ-10, так и весь рейтинг в целом показали, что в нем сохраняется доминирование вузов из Соединенных Штатов и Великобритании. Они занимают четверть всех позиций списка - 157 вузов из рейтинга действуют в США и 93 - в Соединенном Королевстве.

В рейтинге этого года также вновь прослеживается тенденция последних лет - укрепление позиций вузов из азиатских стран, прежде всего, из КНР. "Серьезное изменение в системе мирового образования обусловлено ростом веса Китая", - сообщил ТАСС редактор рейтинга Фил Бейти.

Так, в список 30 ведущих университетов впервые попали два китайских вуза - Пекинский университет и Университет Цинхуа. Оба они расположились в рейтинге выше лучшего учебного заведения Германии - Мюнхенского университета, опустившегося на 34-ю строчку. Их позиция также оказалась выше, чем у таких известных европейских университетов, как швейцарская Федеральная политехническая школа Лозанны и шведский Каролинский институт (совместная 38 позиция).

В одном лишь топ-200 насчитывается семь вузов из КНР, а всего в рейтинге в этом году присутствуют 66 китайских учебных заведений, что на семь больше, чем в прошлом году. Из них 10 университетов - новички рейтинга.

Национальный университет Сингапура занял самое высокое в своей истории 22-е место. Помимо этого, среди лучших вузов планеты также оказались по два из Японии и Южной Кореи, а также один из Тайваня.

Конкуренция возрастает

"Таблица этого года является свидетельством того, насколько сильна конкуренция в сфере мирового высшего образования. Соединенные Штаты до сих пор доминируют в рейтинге, имея в два раза больше университетов в топ-200, чем другие ведущие страны, однако Оксфордский и Кембриджский университеты заняли две самые высокие позиции", - сказал Бейти.

"Главная новость этого года - продолжающийся рост Китая, два учреждения которого впервые оказались в топ-30, а также другие улучшения в Азии, - добавил он. - Позиции Европы остаются прочными, однако другие регионы, такие как Латинская Америка и Африка, страдают от возросшей конкуренции".

Лидер рейтинга среди вузов из РФ не изменился - им остался МГУ имени Ломоносова. В этом году флагман российского образования занял 194-е место. Это означает снижение на шесть позиций по сравнению с прошлым годом, однако вуз смог второй год подряд оказаться в списке ведущих 200 университетов мира. Всего в рейтинг вошли 18 российских университетов, что на шесть меньше, чем в прошлом году - создатели рейтинга объясняют это возросшей конкуренцией среди мировых вузов.

Рейтинг публикуется в 14-й раз. При его подготовке используются 13 критериев, разделенные по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов.

Тысяча вузов, попавшая в итоговый список, представляет всего 5% от мировых университетов.