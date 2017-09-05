Исследование: Первый канал удержал аудиторию "Пусть говорят" после ухода Малахова

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Первый канал удержал аудиторию передачи "Пусть говорят" после перехода ведущего шоу Андрея Малахова на телеканал "Россия 1". Об этом свидетельствуют данные, приведенные во вторник российской компанией Mediahills.

"14 августа Дмитрий Борисов в телепередаче "Пусть говорят" сменил популярного телеведущего Андрея Малахова, который перешел на телеканал "Россия 1" и 25 августа начал вести ток-шоу "Прямой эфир", - говорится в сообщении компании. - По результатам измерений, Андрею Малахову не удалось перетянуть аудиторию постоянных зрителей "Пусть говорят". "Прямой эфир" получил только 5% от аудитории постоянных зрителей "Пусть говорят", при этом только 1% из этой аудитории полностью перешел на просмотр "Прямого эфира", а 4% зрителей начали смотреть обе телепередачи".

Смена ведущих, по данным компании, вызвала повышенный интерес к ток-шоу на "первой" и "второй" кнопке.

"Доля "Пусть говорят" выросла на 3%, а "Прямого эфира" на 22%. Однако доля постоянных зрителей за эти же периоды существенно сократилась. "Пусть говорят" потеряла 19% от зрительского ядра, а "Прямой эфир" 23%. Но компенсировать существенную потерю постоянных телезрителей удалось за счет привлечения внимания новой аудитории", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, в компании отметили, что пик внимания зрительской аудитории пришелся на премьерные показы шоу после шумихи в СМИ. "Премьерные выпуски с новыми ведущими получили повышенную долю зрительского внимания. Так доля "Пусть говорят" от 14 августа превысила обычную долю августа 2017 года на 36%, а доля "Прямого эфира" от 25 августа превысила обычную долю августа 2017 года на 53%", - указано в исследовании.

Таким образом, по данным компании, "смена ведущих, с одной стороны, привела к росту долей ток-шоу, но, с другой стороны, вызвала существенную ротацию телезрителей на обоих телеканалах". "Ведущие смогли привлечь новую аудиторию, но значительная часть постоянных телезрителей негативно восприняла изменения и ушла с телепередач", - говорится в сообщении Mediahills.

Ситуация на Первом

В августе ведущий передачи "Пусть говорят" Андрей Малахов перешел на канал "Россия 1", его место занял Дмитрий Борисов. Шоумен связал свое решение с желанием карьерного роста и творческим кризисом.

По инициативе Юлии Меньшовой было закрыто шоу "Наедине со всеми", теперь она вместе с Максимом Галкиным будет вести вместо Малахова ток-шоу "Сегодня вечером". Эту информацию ТАСС официально подтвердили на Первом.

Кроме того, стало известно, что передача "Пока все дома" прекратит выходить в эфир на Первом канале. Ранее ее ведущий Тимур Кизяков в беседе с ТАСС сообщил, что сам стал инициатором расторжения контракта.