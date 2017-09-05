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Исследование: Первый канал удержал аудиторию "Пусть говорят" после ухода Малахова

Общество
5 сентября, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

По данным компании Mediahills, смена ведущих вызвала повышенный интерес к ток-шоу на "первой" и "второй" кнопке

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Андрей Малахов во время съемок передачи "Пусть говорят"

Андрей Малахов во время съемок передачи "Пусть говорят"

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Первый канал удержал аудиторию передачи "Пусть говорят" после перехода ведущего шоу Андрея Малахова на телеканал "Россия 1". Об этом свидетельствуют данные, приведенные во вторник российской компанией Mediahills.

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"14 августа Дмитрий Борисов в телепередаче "Пусть говорят" сменил популярного телеведущего Андрея Малахова, который перешел на телеканал "Россия 1" и 25 августа начал вести ток-шоу "Прямой эфир", - говорится в сообщении компании. - По результатам измерений, Андрею Малахову не удалось перетянуть аудиторию постоянных зрителей "Пусть говорят". "Прямой эфир" получил только 5% от аудитории постоянных зрителей "Пусть говорят", при этом только 1% из этой аудитории полностью перешел на просмотр "Прямого эфира", а 4% зрителей начали смотреть обе телепередачи".

Смена ведущих, по данным компании, вызвала повышенный интерес к ток-шоу на "первой" и "второй" кнопке.

"Доля "Пусть говорят" выросла на 3%, а "Прямого эфира" на 22%. Однако доля постоянных зрителей за эти же периоды существенно сократилась. "Пусть говорят" потеряла 19% от зрительского ядра, а "Прямой эфир" 23%. Но компенсировать существенную потерю постоянных телезрителей удалось за счет привлечения внимания новой аудитории", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, в компании отметили, что пик внимания зрительской аудитории пришелся на премьерные показы шоу после шумихи в СМИ. "Премьерные выпуски с новыми ведущими получили повышенную долю зрительского внимания. Так доля "Пусть говорят" от 14 августа превысила обычную долю августа 2017 года на 36%, а доля "Прямого эфира" от 25 августа превысила обычную долю августа 2017 года на 53%", - указано в исследовании.

Таким образом, по данным компании, "смена ведущих, с одной стороны, привела к росту долей ток-шоу, но, с другой стороны, вызвала существенную ротацию телезрителей на обоих телеканалах". "Ведущие смогли привлечь новую аудиторию, но значительная часть постоянных телезрителей негативно восприняла изменения и ушла с телепередач", - говорится в сообщении Mediahills.

Ситуация на Первом

В августе ведущий передачи "Пусть говорят" Андрей Малахов перешел на канал "Россия 1", его место занял Дмитрий Борисов. Шоумен связал свое решение с желанием карьерного роста и творческим кризисом.

По инициативе Юлии Меньшовой было закрыто шоу "Наедине со всеми", теперь она вместе с Максимом Галкиным будет вести вместо Малахова ток-шоу "Сегодня вечером". Эту информацию ТАСС официально подтвердили на Первом.

Кроме того, стало известно, что передача "Пока все дома" прекратит выходить в эфир на Первом канале. Ранее ее ведущий Тимур Кизяков в беседе с ТАСС сообщил, что сам стал инициатором расторжения контракта.

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