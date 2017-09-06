Депутат просит ГП и Роскомнадзор проверить онлайн-игры с издевательствами над животными

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский ("Единая Россия") направил в Генеральную прокуратуру РФ и Роскомнадзор запросы с просьбой проверить порталы с онлайн-играми, целью которых является виртуальное издевательство и убийство животных. Об этом в среду сообщили в пресс-службе парламентария.

По словам депутата, с просьбой "привлечь внимание надзорных органов к сложившейся в игровом сегменте интернет-пространства ситуации" к нему обратились представители Фонда возрождения окружающей среды "Территория мир". Затронутая тема вызывает особую озабоченность, так как касается в первую очередь несовершеннолетних детей, отметил представитель "Единой России".

"Факт нахождения в открытом доступе откровенно живодерского контента, призывов к садизму и жестокому обращению с животными, хоть и в мультипликационной манере, неприемлем. Надеюсь получить от правоохранительных и надзорных органов экспертную оценку происходящего", - заявил Боярский. По его мнению, полученные материалы могут стань "основой для принятия на законодательном уровне дополнительных мер по защите детей от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию".