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Депутат просит ГП и Роскомнадзор проверить онлайн-игры с издевательствами над животными

Общество
6 сентября, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Представитель "Единой России" назвал неприемлемым "факт нахождения в открытом доступе откровенно живодерского контента"

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский ("Единая Россия") направил в Генеральную прокуратуру РФ и Роскомнадзор запросы с просьбой проверить порталы с онлайн-играми, целью которых является виртуальное издевательство и убийство животных. Об этом в среду сообщили в пресс-службе парламентария.

По словам депутата, с просьбой "привлечь внимание надзорных органов к сложившейся в игровом сегменте интернет-пространства ситуации" к нему обратились представители Фонда возрождения окружающей среды "Территория мир". Затронутая тема вызывает особую озабоченность, так как касается в первую очередь несовершеннолетних детей, отметил представитель "Единой России".

"Факт нахождения в открытом доступе откровенно живодерского контента, призывов к садизму и жестокому обращению с животными, хоть и в мультипликационной манере, неприемлем. Надеюсь получить от правоохранительных и надзорных органов экспертную оценку происходящего", - заявил Боярский. По его мнению, полученные материалы могут стань "основой для принятия на законодательном уровне дополнительных мер по защите детей от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию".

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