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ОНФ предложил ужесточить ответственность за сокрытие незаконной вырубки леса

Общество
6 сентября, 15:07 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 6, сентября. /ТАСС

По мнению экспертов организации, работники лесного хозяйства скрывают нарушения при проведении санитарных вырубок посредством распространения низовых пожаров

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УЛАН-УДЭ, 6 сентября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил за ужесточение ответственности за сокрытие фактов деятельности "черных" лесорубов. Предложение высказал в среду в Улан-Удэ (Бурятия) координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович.

"Мы считаем, необходимо возложить ответственность за роспуск лесных пожаров на руководителей лесхозов, а не на лесничества. При этом нужно ужесточить ответственность государственных лесных инспекторов за сокрытие и необъективную оценку выявляемых нарушений в сфере лесопользования и лесных пожаров, а также ответственность для юридических лиц и граждан, осуществляющих использование лесов", - сказал он в ходе Межрегиональной экологической конференции ОНФ в Сибири и на Дальнем Востоке.

По мнению экспертов организации, недобросовестные лесопользователи и работники лесного хозяйства стремятся при помощи пожаров, как правило, низовых (пожары, при которых горит почвенный покров и лесная подстилка без перехода на крону деревьев - прим. ТАСС), скрыть нарушения при проведении санитарных рубок. Утаиваются и скрываются при этом, считают в ОНФ, порубочные остатки, заготовка древесины, не подходящей под правила санитарных рубок, а также следы незаконных рубок на подведомственной территории. По словам Апановича, низовые лесные пожары - это "большая проблема практически всех российских лесов".

В среду в столице Бурятии проходит Межрегиональная экологическая конференция ОНФ в Сибири и на Дальнем Востоке - четвертая межрегиональная конференция ОНФ в 2017 году. Ранее организация провела конференции в Ростове-на-Дону, Калининграде и Кирове. Результаты работы будут представлены на большом экологическом форуме ОНФ в конце 2017 года.

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