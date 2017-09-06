Мавзолей Ленина 9 сентября закроют для посетителей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Допуск посетителей в Мавзолей Ленина 9 сентября будет закрыт, сообщили в центре по связям с прессой и общественностью ФСО России.

"В связи с проведением на Красной площади массовых мероприятий 9 сентября 2017 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.