Мавзолей Ленина 9 сентября закроют для посетителей

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Допуск посетителей в Мавзолей Ленина 9 сентября будет закрыт, сообщили в центре по связям с прессой и общественностью ФСО России.
"В связи с проведением на Красной площади массовых мероприятий 9 сентября 2017 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.