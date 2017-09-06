Муж королевы Дании страдает деменцией

ТАСС, 6 сентября. Старческая деменция (приобретенное слабоумие) развивается у супруга королевы Дании Маргрете II принца Хенрика. Официальное заявление об этом распространил сегодня датский королевский дворец.

"После продолжительного наблюдения и исследований, проведенных этим летом, команда специалистов из Королевской больницы пришла к выводу, что принц Хенрик страдает деменцией, - говорится документе. - Желание Ее Величества и королевской семьи заключается в том, чтобы в будущем принц был избавлен от лишнего беспокойства, как того требует ситуация".

Согласно выводам специалистов, когнитивные нарушения у 83-летнего принца выражены сильнее, чем можно было бы ожидать для его возраста. Заболевание сказывается на эмоциональном состоянии мужа королевы, его поведении и способности трезво рассуждать. В связи с поставленным диагнозом, принц практически полностью перестанет выполнять придворные обязанности и появляться на публике.

В начале августа принц Хенрик заявил, что не хочет, чтобы его хоронили рядом с супругой после того, как они оба уйдут из жизни. Как тогда указали эксперты, это является нарушением обычая, соблюдаемого в Дании не менее шести веков. Газеты страны писали о глубоком кризисе в личных отношениях монаршей четы и осуждали поступок принца. В последние годы он неоднократно говорил журналистам, что недоволен своей жизнью при дворе и титулом, который получил в Дании.

Наследная принцесса Маргрете вышла замуж за французского дипломата графа Анри де Лаборда де Монпеза, который принял датское имя Хенрик, в 1967 году. В июне в Дании отмечался 50-летний юбилей их свадьбы. Вступив на престол в 1972 году после смерти отца, Маргрете уступила полагающиеся ей звания генерала и адмирала супругу, которому был также присвоен титул принца-консорта. В последние годы принц Хенрик много раз открыто заявлял о том, что рассчитывал на титул короля-консорта, сетовал на то, что по своему положению при дворе он ниже не только королевы, но и собственного сына - кронпринца Фредерика.

Вот уже полтора года принц Филипп находится на почетной пенсии. 31 декабря 2015 года, выступая с традиционным новогодним обращением, Маргрете II объявила о том, что ее муж решил удалиться на покой и сложить с себя большинство официальных обязанностей. Впоследствии он также отказался от титула принца-консорта и стал именоваться просто принцем. Сообщалось, что свободное время он посвящает время любимым увлечениям - живописи, литературе, гастрономии и виноделию. Как писали датские газеты, большую часть года принц Хенрик проводит в родовом имении на юге Франции, где находятся его виноградники.