Пострадавшие в бесланском теракте начали получать жилищные сертификаты

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии начали выдавать пострадавшим в ходе теракта в школе №1 Беслана в 2004 году сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики.

"В Беслане начали выдавать первые жилищные свидетельства гражданам, пострадавшим в результате теракта в сентябре 2004 года. Их вручил министр строительства и архитектуры Северной Осетии Русланбек Икаев", - говорится в сообщении.

Жильем будут обеспечены 228 семей. Это стало возможным благодаря выделению из резервного фонда правительства РФ министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ бюджетных ассигнований.

С 2012 по 2014 годы на эти цели министерством финансов России было выделено 727,7 млн рублей. Однако оставались и те, кто не вошли в первоначальный список на получение жилья.

После встречи главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в марте текущего года актуальная проблема была решена.