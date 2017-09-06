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Пострадавшие в бесланском теракте начали получать жилищные сертификаты

Общество
6 сентября, 21:41 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 6, сентября. /ТАСС

По данным властей Северной Осетии, в результате жильем будут обеспечены 228 семей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии начали выдавать пострадавшим в ходе теракта в школе №1 Беслана в 2004 году сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики.

"В Беслане начали выдавать первые жилищные свидетельства гражданам, пострадавшим в результате теракта в сентябре 2004 года. Их вручил министр строительства и архитектуры Северной Осетии Русланбек Икаев", - говорится в сообщении.

Жильем будут обеспечены 228 семей. Это стало возможным благодаря выделению из резервного фонда правительства РФ министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ бюджетных ассигнований.

С 2012 по 2014 годы на эти цели министерством финансов России было выделено 727,7 млн рублей. Однако оставались и те, кто не вошли в первоначальный список на получение жилья.

После встречи главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в марте текущего года актуальная проблема была решена.

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Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Битаров, Вячеслав Зелимханович
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