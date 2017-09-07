Все школьники Ненецкого АО доставлены из тундры на учебу

АРХАНГЕЛЬСК, 7 сентября. /ТАСС/. Все школьники Ненецкого автономного округа (НАО) доставлены из тундры в места учебы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба окружной администрации.

"Школьники НАО, постоянно проживающие в отдаленных поселениях или кочующие с родителями в тундре, вернулись на учебу. Кампания по их доставке в образовательные заведения региона после летних каникул стартовала 29 августа. Сегодня был выполнен завершающий рейс. В Нарьян-Мар он доставил 101 школьника восточных поселений НАО", - говорится в сообщении.

За время действия кампании вертолеты и легкие самолеты, заменяющие в тундре школьный автобус, развезли на учебу около 350 ребят. Всего было выполнено девять спецрейсов Нарьян-Марского объединенного авиаотряда. Они вывезли школьников из 19 населенных пунктов округа и мест кочевий семейно-родовых общин.

Самыми многочисленными были первый и завершающий рейс. Первый борт доставил в Нарьян-Мар 126 учащихся западных поселений региона: Нижней и Верхней Пеши, районов Омы и Шойны, а также районов сел Несь и Коткино. Последний борт забрал ребят из восточных поселений округа: районов Хорей-Вера, Харуты, Воркуты, Усть-Кары, Амдермы, Каратайки, Варнека, Харьягинского и района общины "Ямб-То".

Ежегодно на перевозку учащихся школ-интернатов НАО из окружного бюджета предусматривается около 25 млн рублей.