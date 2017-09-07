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Детский омбудсмен Подмосковья навестит пострадавших при инциденте в Ивантеевке

Общество
7 сентября, 14:53 UTC+3 ИВАНТЕЕВКА область/ 7, сентября. /ТАСС

Двое детей остаются в больнице, одного ребенка выписали, сообщила Ксения Мишонова

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ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Омбудсмен по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова навестит в больнице пострадавших в результате инцидента с нападением школьника на учителя в Ивантеевке.

Об этом она заявила журналистам в четверг.

"Двое остаются в больнице, одного выписали. Учительница пробудет еще около двух с половиной недель. В больницу сейчас я поеду, буду навещать детей", - сказала Мишонова.

По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9 класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.

Школьник был задержан. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Покушение на убийство".

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