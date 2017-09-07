Контракт с охранявшей школу в Ивантеевке компанией будет расторгнут

ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Контракт с предприятием, охранявшим школу номер 1 в подмосковной Ивантеевке, будет расторгнут, заявила глава Ивантеевки Ирина Ковалева.

"Нам нужно найти баланс между тем, чтобы этот контракт расторгнуть, и чтобы школа не осталась без охраны. Мы в ближайшее время определим компанию, которая сможет временно осуществлять охрану на время проведения конкурентных процедур", - сказала Ковалева журналистам в четверг.