Контракт с охранявшей школу в Ивантеевке компанией будет расторгнут

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ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Контракт с предприятием, охранявшим школу номер 1 в подмосковной Ивантеевке, будет расторгнут, заявила глава Ивантеевки Ирина Ковалева.
"Нам нужно найти баланс между тем, чтобы этот контракт расторгнуть, и чтобы школа не осталась без охраны. Мы в ближайшее время определим компанию, которая сможет временно осуществлять охрану на время проведения конкурентных процедур", - сказала Ковалева журналистам в четверг.