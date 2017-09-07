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Контракт с охранявшей школу в Ивантеевке компанией будет расторгнут

Общество
7 сентября, 14:47 UTC+3 ИВАНТЕЕВКА область/ 7, сентября. /ТАСС

Власти определят компанию, которая сможет временно осуществлять охрану

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ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Контракт с предприятием, охранявшим школу номер 1 в подмосковной Ивантеевке, будет расторгнут, заявила глава Ивантеевки Ирина Ковалева.

"Нам нужно найти баланс между тем, чтобы этот контракт расторгнуть, и чтобы школа не осталась без охраны. Мы в ближайшее время определим компанию, которая сможет временно осуществлять охрану на время проведения конкурентных процедур", - сказала Ковалева журналистам в четверг.

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