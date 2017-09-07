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Требования к охраняющим школы предприятиям будут ужесточены

Общество
7 сентября, 14:50 UTC+3  область/ 7, сентября. /ТАСС

В частности, власти Московской области пересмотрят технические задания на выбор компаний по охране школ

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ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Технические требования к выбору компаний, охраняющих школы, будут ужесточены, заявила уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

"Мы решили сегодня ужесточить технические требования к выбору компаний, которые будут охранять объекты. Будут усилены требования, только директор школы сможет подписать контракт", - сказала Мишонова журналистам в четверг.

По ее словам, будет пересматриваться техническое задание на выбор компаний по охране школ. Она отметила, что, в частности, требования будут касаться стажа охранников, их квалификации и прочих показателей. Кроме того, с сотрудниками охранных предприятий будет проводиться инструктаж на случай чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь замминистра образования Московской области Юрий Картушин уточнил, что к работе не будут допускаться ЧОПы, работающие по вахтовому принципу. "Когда человек приезжает из других областей, живет в вагончиках, это недопустимо. Чтобы качественно работать, он должен выдерживать режим работы и отдыха", - пояснил он, добавив, что ЧОП обязано быть лицензированным и иметь профессиональных работников.

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