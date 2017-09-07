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Москвичи смогут сходить на экскурсии в первые готовые квартиры по программе реновации

Общество
7 сентября, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Для ознакомления в нерабочее время будут доступны квартиры в 30 домах

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москвичи, чьи дома попадут под снос в рамках программы реновации, смогут сходить на экскурсии в первые готовые к переселению квартиры и познакомиться с их отделкой и планировкой до того, как туда въедут жилицы. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

"По всем домам, которые уже построены, и идет приведение в соответствие со стандартами [реновации], первоочередно подрядчиком делается одна-две квартиры, где можно будет в нерабочее время жителям показывать квартиры", - сказал он. По словам Лёвкина, сначала москвичам будут доступны для ознакомления несколько квартир в порядка 30 домах.

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Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье

В Москве, на территории ВДНХ, работает два шоу-рума с примерами планировки и отделки квартир по программе реновации. Первый открылся в начале июля в 75-м павильоне, его посетили более 70 тыс. человек. Второй шоу-рум заработал 2 сентября недалеко от павильона "Космос".

Лёвкин отметил, что вторую экспозицию спроектировали с учетом замечаний посетителей первого шоу-рума. В частности, там увеличили площадь коридора, добавили кладовую и гардеробную. "На кухне постелили плитку вместо ламината. На входе в квартиру до ламината сделали небольшой пятачок, чтобы можно было оставить обувь в плохую погоду", - пояснил он.

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