Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Очередной гуманитарный конвой направлен в освобожденную часть Дейр-эз-Зора

Общество
7 сентября, 18:35 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Российской стороной планируется доставить продовольствие, бутилированную питьевую воду, медикаменты, мобильные генераторы и предметы первой необходимости

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Очередной гуманитарный конвой направлен в освобожденные районы Дейр-эз-Зора. Об этом сообщил в четверг заместитель командующего группировкой войск по примирению в Сирии Сергей Кураленко, видеообращение которого размещено на сайте Минобороны РФ.

"Очередной гуманитарный конвой направлен в освобожденные районы города Дейр-эз-Зор, который находился в блокаде более трех лет. Российской стороной планируется доставить продовольствие, бутилированную питьевую воду, медикаменты, мобильные генераторы и предметы первой необходимости", - сказал генерал.

Он также сообщил, что продолжается работа комитетов национального примирения зон деэскалации по возвращению беженцев к месту постоянного проживания и по восстановлению разрушенной во время боевых действий инфраструктуры.

"В населенных пунктах Дейр-Хафир и Масканах провинции Алеппо созданы условия для возвращения мирных сирийцев, которые были вынуждены во время боевых действий покинуть свои дома", - сказал Кураленко.

Кроме того, Центром по примирению враждующих сторон проводится постоянная работа по улучшению гуманитарной ситуации. "В городе Дейр-Хафир приступил к работе хлебопекарный завод. В Алеппо начала прием граждан больница, завершены восстановительные работы в школе Аль- Фуркан-Аль-Мухдасар", - отметил замкомандущего.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил о победе, одержанной в сражении над террористическими группировками в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящем по своей значимости и масштабу все предыдущие успехи. По его словам, этого события сирийский народ ждал более трех лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
3
Закладная плита и серебряные монеты найдены при реставрации "Зимней гостиницы" на Валааме
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи гибели российских военнослужащих на учениях с 2013 года
2
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
3
CAS: данные из доклада Макларена не являются доказательством вины Легкова и Белова
4
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
5
Песков: размещение миссии ООН Киев должен обсуждать в первую очередь с ДНР и ЛНР
6
Двое пострадавших при взрыве на полигоне в Ленобласти находятся в тяжелом состоянии
7
Протестам вопреки: Сеул в срочном порядке разворачивает комплекс ПРО США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама