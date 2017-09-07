Очередной гуманитарный конвой направлен в освобожденную часть Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Очередной гуманитарный конвой направлен в освобожденные районы Дейр-эз-Зора. Об этом сообщил в четверг заместитель командующего группировкой войск по примирению в Сирии Сергей Кураленко, видеообращение которого размещено на сайте Минобороны РФ.

"Очередной гуманитарный конвой направлен в освобожденные районы города Дейр-эз-Зор, который находился в блокаде более трех лет. Российской стороной планируется доставить продовольствие, бутилированную питьевую воду, медикаменты, мобильные генераторы и предметы первой необходимости", - сказал генерал.

Он также сообщил, что продолжается работа комитетов национального примирения зон деэскалации по возвращению беженцев к месту постоянного проживания и по восстановлению разрушенной во время боевых действий инфраструктуры.

"В населенных пунктах Дейр-Хафир и Масканах провинции Алеппо созданы условия для возвращения мирных сирийцев, которые были вынуждены во время боевых действий покинуть свои дома", - сказал Кураленко.

Кроме того, Центром по примирению враждующих сторон проводится постоянная работа по улучшению гуманитарной ситуации. "В городе Дейр-Хафир приступил к работе хлебопекарный завод. В Алеппо начала прием граждан больница, завершены восстановительные работы в школе Аль- Фуркан-Аль-Мухдасар", - отметил замкомандущего.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил о победе, одержанной в сражении над террористическими группировками в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящем по своей значимости и масштабу все предыдущие успехи. По его словам, этого события сирийский народ ждал более трех лет.