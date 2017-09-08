Группа "Цифровое телевидение" популяризует в Китае российскую анимацию и мобильные игры

ПЕКИН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев, Николай Селищев/. Российская медиагруппа "Цифровое телевидение" приступает к широкому распространению в Китае анимационных сериалов, мобильных игр и приложений. Как сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), председатель совета директоров компании "Цифровое Телевидение" Дмитрий Медников, освоение рынка КНР будет осуществляться в партнерстве с китайской фирмой Dazzle.

"Принимая решение о продвижении в других странах, группа "Цифровое Телевидение" рассматривала Китай как одно из приоритетных направлений, - рассказал собеседник. - Жители этой страны уделяют большое внимание знаниям, причем с раннего возраста. Мы уверены, что китайские семьи с детьми оценят и полюбят героев наших лучших мультфильмов и обучающих игр, которые помогают познать окружающий мир. Они интернациональны, а значит, будут понятны в разных странах".

Соглашение о сотрудничестве между "Цифровым телевидением" и Dazzle (дочерняя структура государственной телекоммуникационной компании Китая China Telecom, как запланировано, будет подписано 8 сентября в Пекине. В соответствии с договоренностями, китайская компания получает право на крупнейший по объему развлекательный контент из России. В частности речь идет о более чем 500 эпизодах российских мультсериалов: "Лео и Тиг", "Ми-ми-мишки", "Сказочный патруль", "Бумажки", "Аркадий Паровозов спешит на помощь", "Волшебный фонарь". В ближайшее время они будут показаны на цифровых платформах и интернет-ресурсах Dazzle.

По словам Медникова, российская сторона позитивно оценивает начало партнерства с китайской компанией, "обладающей большим опытом, всеми необходимыми технологиями для того, чтобы познакомить всех жителей КНР с популярными в России мультфильмами и приложениями". "Мы возлагаем большие надежды на то, что наше сотрудничество с Dazzle будет расширяться", - подчеркнул он.

"Вместе с китайскими партнерами мы сумели очень оперативно договориться и подготовить необходимый пакет документов для передачи прав. В Китае ощущается высокий спрос на детские мультипликационные и игровые проекты, рынок стремительно растет, - отметил в свою очередь Ренат Незаметдинов, руководитель игрового департамента ВГТРК и генеральный директор компании "Интерактивный МУЛЬТ". - В нашем случае в России игра по мотивам популярного мультипликационного бренда заведомо обеспечивает некоторую вовлеченность пользователей. Но в рамках сделки с Dazzle сработал обратный эффект: зарубежные партнеры обратили внимание на мультипликационные продукты благодаря высокому качеству мобильных".

Мультсериалы и мобильные игры были адаптированы для продвижения на территории КНР. Их перевели и переозвучили на китайский язык, изменили графику, скорректировали сценарии с учетом культурных особенностей аудитории страны. "Цифровое Телевидение" и Dazzle также согласовали стратегию совместных действий по продвижению в Китае российского медиаконтента, подписав меморандум о взаимопонимании по взаимодействию.