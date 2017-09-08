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ВЦИОМ: россияне назвали Москву городом возможностей для получения образования и работы

Общество
8 сентября, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Как показали результаты опроса, за последние четыре года каждый третий респондент побывал в столице

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян считает, что в Москве больше возможностей для получения образования (56%) и поиска хорошей работы (52%), чем в других городах и регионах России. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Москва считается городом возможностей, связанных с учебой (56% опрошенных согласны с тем, что в столице больше шансов получить хорошее образование, чем в других регионах страны), работой (52%) и материальным благополучием (50%), тогда как в остальных сферах преимущества мегаполиса далеко не очевидны", - говорится в сообщении.

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Более трети (36%) опрошенных посчитали, что и за пределами столицы можно интересно и насыщенно проводить досуг. Почти половина (45%) уверена, что в других городах России столько же возможностей заняться бизнесом, как и в Москве. Россияне также не считают, что в Москве лучше условия для выражения своей политической позиции (67%), создания счастливой семьи (66%), воспитания детей (57%). Наименее привлекательной для россиян Москва кажется с точки зрения экологии (78%), а также решения проблем со здоровьем (52%).

Вместе с тем, столица остается точкой притяжения россиян. Так, хотя бы раз в Москве побывало 76% опрошенных, а за последние четыре года - каждый третий респондент (31%). Большинство ассоциаций, которые вызывает Москва у россиян, носят описательный характер: столица (31%), Красная площадь (13%), Кремль (12%). К основным преимуществам города респонденты отнесли красоту (12%), а к недостаткам - пробки (4%) и суету (4%).

"Москва усиливает в последние годы свое позиционирование в сравнении с другими регионами как образовательный центр, потенциальный работодатель, стартовая площадка для бизнеса. Не просто сохранение, а существенное увеличение темпов инфраструктурных изменений в ближайшие годы - это тот вызов, который в первую очередь придется учитывать московским властям при формировании стратегии развития территории", - комментирует результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3-5 сентября 2017 года. В опросе приняли участие респонденты старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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