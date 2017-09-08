Правительство РФ не поддержало законопроект о перезахоронении Ленина

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ направило отрицательный отзыв на законопроект о перезахоронении тела Владимира Ленина, внесенный на рассмотрение Госдумы по инициативе депутатов фракции ЛДПР

"Правительство РФ не поддерживает", - говорится в официальном письме кабинета министров за подписью вице-премьера Сергея Приходько. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

При этом указывается, что положения законопроекта "допускают не согласующуюся с действующим законодательством возможность осуществления, вопреки прижизненной воле погребенного лица, эксгумацию его останков по желанию его супруга, близких родственников или лица, обратившегося с ходатайством об этом". По мнению правительства, предмет инициативы "не содержит правового регулирования, носит индивидуально-правовой характер и не может регламентироваться законом".

Депутаты от фракций ЛДПР и "Единая Россия" 20 апреля внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о перезахоронении останков вождя Октябрьской революции Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади. Впоследствии единороссы свои подписи отозвали.

Законопроектом предлагается внести поправки в закон "О погребении и похоронном деле", и вводится понятие "перезахоронение". "Перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются правительством РФ", - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к нему указывается, что "вопрос о перезахоронении останков В. И. Ульянова (Ленина) возник еще вначале 80-х годов XX века, и с тех пор эта дискуссия разгорается в российском обществе практически каждый год". "Важно отметить, что законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения останков В. И. Ульянова (Ленина), но не устанавливаются конкретные сроки, что позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон", - отмечается в сопроводительных документах.