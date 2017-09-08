Алмаз весом почти 52 карата назвали в честь погибшего в Турции посла Карлова

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Добытый в июле крупный алмаз весом 51,91 карата назвали в честь погибшего посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе алмазодобывающей компании "Алроса".
"В целях увековечения памяти чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турции Андрея Геннадьевича Карлова, трагически погибшего 19 декабря 2016 года, и выражения уважения к его заслугам в укреплении международного авторитета и отстаивании интересов России, мы приняли решение назвать в честь Андрея Геннадьевича алмаз. Крупные алмазы встречаются в природе крайне редко, каждый из них уникален, и таким же уникальным человеком и выдающимся дипломатом был Андрей Геннадьевич", - приводятся в пресс-релизе слова президента "Алросы" Сергея Иванова.
Алмаз был добыт на трубке "Юбилейная" 11 июля 2017 года. Это прозрачный кристалл с желтоватым оттенком, имеющий форму октаэдра (многогранник с восемью гранями) и размеры примерно 19 х 19 х 18 х 12 мм.
Посол России Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".