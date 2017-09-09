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Пассажиров "Аэрофлота" поздравят с 870-летием Москвы на борту самолета

Общество
9 сентября, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Поздравлять пассажиров будет старший бортпроводник после посадки

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пассажиров всех рейсов "Аэрофлота", прибывающих в аэропорт "Шереметьево" 9 и 10 сентября, поздравят с Днем города прямо на борту самолета, сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий.

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Специальный проект ТАСС к юбилею столицы России

"Дамы и господа! В эти дни столица празднует свой юбилей - 870 лет со дня основания. От имени командира корабля и экипажа поздравляем вас с Днем города Москвы!", - цитирует пресс-служба оргкомитета текст поздравления, которое будет объявлять старший бортпроводник после посадки.

Культурно-развлекательная программа празднования Дня города пройдет 9 и 10 сентября и будет насчитывать 400 мероприятий, среди которых театральные фестивали, музейные проекты, концерты и многочисленные экскурсии.

Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице, где откроются тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды".

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