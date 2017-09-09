Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: реконструкция Москвы - это непростое дело, но ее нужно было начинать

Общество
9 сентября, 12:33 дата обновления: 9 сентября, 12:40 UTC+3

По словам президента, масштабная реконструкция в Москве предпринята ради повышения комфорта и качества жизни горожан

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Реконструкция Москвы - это непростое дело, но ее нужно было начинать, заявил президент России Владимир Путин на праздновании 870-летия Москвы на Красной площади.

СПЕЦПРОЕКТ

Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками

Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

"Реконструкция - это всегда непростое, хлопотное дело, как ремонт в квартире. Рано или поздно это нужно начинать. И хорошо, что московская власть так активно и решительно взялась за дело, советуясь с жителями столицы", - сказал Путин.

По словам президента, масштабная реконструкция в Москве предпринята в соответствии со статусом одного из крупнейших мегаполисов мира, "и, конечно, прежде всего, ради повышения комфорта и качества жизни москвичей".

Путин отметил, что энергетика обновления Москвы, ее инфраструктурные и социальные проекты имеют огромное значение для всей страны. "Столица всегда в авангарде, умеет достигать самых амбициозных целей. И москвичи сегодня как всегда на высоте", - добавил он.

В завершение своего выступления президент пожелал горожанам "и дальше так же смело идти вперед".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реновация 870-летие Москвы Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Обновленный шоу-рум по программе реновации жилья
14
Москвичи смогут сходить на экскурсии в первые готовые квартиры по программе реновации
3
Закладная плита и серебряные монеты найдены при реставрации "Зимней гостиницы" на Валааме
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в Югре
2
Водитель "КамАЗа" нарушил правила движения, въехав на регулируемый ж/д переезд в ХМАО
3
В допинг-пробах российских гандболисток на молодежном ЧЕ обнаружен мельдоний
4
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
5
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
6
В Минобороны РФ удивлены словами главы военного ведомства ФРГ об учениях "Запад-2017"
7
Обнародована расширенная программа празднования 870-летия Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама