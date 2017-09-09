Путин: реконструкция Москвы - это непростое дело, но ее нужно было начинать

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Реконструкция Москвы - это непростое дело, но ее нужно было начинать, заявил президент России Владимир Путин на праздновании 870-летия Москвы на Красной площади.
"Реконструкция - это всегда непростое, хлопотное дело, как ремонт в квартире. Рано или поздно это нужно начинать. И хорошо, что московская власть так активно и решительно взялась за дело, советуясь с жителями столицы", - сказал Путин.
По словам президента, масштабная реконструкция в Москве предпринята в соответствии со статусом одного из крупнейших мегаполисов мира, "и, конечно, прежде всего, ради повышения комфорта и качества жизни москвичей".
Путин отметил, что энергетика обновления Москвы, ее инфраструктурные и социальные проекты имеют огромное значение для всей страны. "Столица всегда в авангарде, умеет достигать самых амбициозных целей. И москвичи сегодня как всегда на высоте", - добавил он.
В завершение своего выступления президент пожелал горожанам "и дальше так же смело идти вперед".