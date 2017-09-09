Собянин поблагодарил Путина за поддержку инфраструктурных проектов Москвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку крупных инфраструктурных проектов, которые реализуются в столице. Об этом он сказал в ходе церемонии открытия Дня города на Красной Площади.

"Благодаря Вашему вниманию, заботе в городе реализуются крупнейшие в мире инфраструктурные проекты", - сказал он, обращаясь к Путину.

"Хочу сказать слова благодарности правительству Российской Федерации, парламенту за постоянное внимание и помощь столице", - добавил Собянин.

Мэр города также поздравил ветеранов, которые "ценой собственных жизней защищали Москву, восстанавливали и закладывали ее будущее".

Он поблагодарил работников промышленных и научных предприятий и технопарков, строителей, транспортников и коммунальщиков. Мэр также поблагодарил и поздравил работников здравоохранения и образования.

Глава Москвы обратился в своей речи также к 2 млн молодых людей, которые пошли в этом году в школы и вузы столицы.

"У нас есть потенциал. Мы справимся со всеми проблемами. С праздником! С днем рождением города!", - сказал мэр.

Осенью 2017 года Москва отмечает 870-летие. Основной темой юбилейных торжеств выбран слоган "Москва - город, где создается история": крупнейший город, интеллектуальный центр и кузница кадров, внесла свой весомый вклад в мировое наследие. На протяжении веков изобретения, открытия и достижения московских ученых, первооткрывателей, архитекторов, авиаторов, космонавтов, деятелей культуры, спортсменов, военнослужащих становились вехами в российской и общемировой истории.

Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице, где откроются тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды".