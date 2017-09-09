Путин поздравил москвичей с 870-летием столицы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с 870-летием российской столицы. Глава государства и премьер-министр Дмитрий Медведев пришли на празднование на Красную площадь.

"Этот праздник всегда отмечается широко и торжественно, с искренней любовью к Москве, к ее многовековой истории и современным достижениям, за то, что у нас такая прекрасная столица - динамичная, новаторская, устремленная в будущее и неизменно величественная в своей древней красоте", - сказал Путин.

Он напомнил, что "Москва - это центр государства, как собирательница его земель росла и крепла постепенно, но зато основательно и уверенно". "Здесь, в Москве, сосредоточились и переплелись разные культуры и традиции, закалялась духовная сила нашего многонационального народа", - отметил президент.