Представители 28 стран заложили аллею в честь Всемирного конгресса людей с инвалидностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Делегаты из 28 стран заложили в центральном парке Екатеринбурга аллею из 30 рябин в честь проведения в Свердловской области первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе конгресса.

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"Проект "Инклюзивный город" планировалось провести 9 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (Екатеринбург - прим. ТАСС), но из-за непогоды мероприятие было перенесено во Дворец игровых видов спорта. Несмотря на это, самые стойкие 200 делегатов из всех стран- участниц поехали в парк, чтобы заложить "Аллею конгресса". Всего было высажено 30 рябин, 28 из которых символизируют каждую страну-участницу мероприятия, а еще две - всемирное движение инвалидов и проходящий конгресс на Урале", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что у организаторов есть планы в 2018 году открыть скульптуру рядом с аллеей.

"Чтобы аллея жила, мы будем уделять ей внимание, и в следующем году хотим сделать скульптуру или монумент, но пока не определились с формой", - уточнили в пресс-службе.

Дворец игровых видов спорта в субботу стал площадкой проекта "Инклюзивный город", где участники конгресса представили свои национальные культуры и ремесла, провели танцевальные, музыкальные, кулинарные мастер-классы. Кроме того, делегаты поиграли в гольф и полилоп (игра на небольшой площадке, где ловят ракетками мяч - прим. ТАСС), прошли полосу препятствий.

В парке Маяковского участники прокатились по Свердловской детской железной дороге в специально созданном вагоне для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам организаторов, это первый вагон на Урале, который соответствует всем требованиям перевозки людей с инвалидностью.

"В него вмещается около 30 человек. В дальнейшем на нем планируется катать детей по детской железной дороге", - добавили в оргкомитете.

Участник конгресса из Санкт-Петербурга Юрий Кузнецов в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что внедрение подобных вагонов необходимо для инвалидов.

"Здорово, что такой вагон появился, потому что электрички - это самый неудобный вид транспорта для инвалидов. А здесь есть специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья, пандусы для подъема в салон. Кроме того, дети, которые будут ездить в таком вагоне в будущем, узнают, что есть люди, которые не похожи на них, и это очень важно", - сказал он.

О конгрессе

Инициатор проведения конгрессов людей с инвалидностью по всему миру - Томас Краус, социальный терапевт из Берлина. В 1998 году в столице Германии состоялся Первый европейский конгресс "Жить, встречаясь", собравший 500 участников. С тех пор подобные мероприятия стали традиционными и на сегодняшний день уже прошли в Германии, Швейцарии, Чехии, Нидерландах, Австрии и Бельгии.

Первый всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября. Идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе в 2015 году. Его основная тема - "Увидеть ценность каждого". Конгресс включает в себя деловую программу, инклюзивный концерт, первый международный инклюзивный бал, более 40 мастер-классов и реализацию проекта "Инклюзивный город".