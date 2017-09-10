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Более 2,5 тыс. полицейских обеспечат безопасность на выборах в Подмосковье

Общество
10 сентября, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Около 600 сотрудников ГИБДД обеспечат безопасность дорожного движения у мест голосования

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел обеспечат общественный порядок при проведении единого дня голосования в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Московской области.

"Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности на избирательных участках в день голосования будут осуществлять более 2,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, более 450 сотрудников частных охранных организаций и почти 200 народных дружинников, в том числе из членов казачьих обществ. Безопасность дорожного движения у мест голосования обеспечат почти 600 сотрудников ГИБДД", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все избирательные участки обследованы. "Персонально за каждым подразделением полиции закреплены более 60 специалистов-кинологов со служебными собаками для обследования мест голосования", - сообщили в главке полиции.

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