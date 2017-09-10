Более 2,5 тыс. полицейских обеспечат безопасность на выборах в Подмосковье

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел обеспечат общественный порядок при проведении единого дня голосования в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Московской области.

"Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности на избирательных участках в день голосования будут осуществлять более 2,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, более 450 сотрудников частных охранных организаций и почти 200 народных дружинников, в том числе из членов казачьих обществ. Безопасность дорожного движения у мест голосования обеспечат почти 600 сотрудников ГИБДД", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все избирательные участки обследованы. "Персонально за каждым подразделением полиции закреплены более 60 специалистов-кинологов со служебными собаками для обследования мест голосования", - сообщили в главке полиции.