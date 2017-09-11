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В России до конца года на треть увеличат число комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Общество
11 сентября, 5:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

До конца года планируется установить еще 2,5 тыс. таких комплексов, сообщил в интервью "Известиям" глава ГИБДД Михаил Черников

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Число функционирующих на российских дорогах комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения увеличится до конца текущего года с 7,5 тыс. до 10 тыс. Об этом в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия" сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

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"Сегодня в стране работает более 7,5 тыс. комплексов систем автоматической фотовидеофиксации, установлено 2,5 тыс. переносных камер, работающих в автоматическом режиме. До конца года планируется установить еще 2,5 тыс. таких комплексов", - отметил он.

Черников напомнил, что такие комплексы развернуты во всех субъектах РФ, кроме Чукотки, отсутствие системы автофиксации в которой обусловлено климатическими условиями. "В остальных субъектах везде уже такие комплексы развернуты. В Крыму, в Севастополе появились первые системы видеофиксации", - сообщил глава Госавтоинспекции.

По его словам, пилотные регионы - Москва, Казань, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область - на сегодняшний день показывают самые низкие значения уровня аварийности по тяжести последствий. "В Москве он практически в три раза ниже, чем в среднем по России, и в дальнейшем систему планируют развивать", - подчеркнул Черников.

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Персоны
Черников, Михаил Юрьевич
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