Жители Тутаева Ярославской области проголосовали против переименования города

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Опрос о возвращении городу Тутаеву Ярославской области исторического названия Романов-Борисоглебск прошел 10 сентября в городе, большинство жителей проголосовали против переименования. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.
"В Единый день голосования у нас проходил опрос на тему возвращения имени городу, его организовал муниципальный совет Тутаева. Опросные пункты работали синхронно с избирательными участками - с 08:00 до 20:00. Против переименования Тутаева в Романов-Борисоглебск проголосовали 64% горожан, за - 36%", - сказал Юнусов.
В городе работало семь опросных пунктов, свое мнение изъявили 12 тыс. тутаевцев. "Опросные пункты находились не на избирательных участках, это были отдельные, специально оборудованные места. Голосование было тайное, на бланке", - добавил Юнусов.
Город был образован в 1822 году указом Александра I об объединении городов Романов и Борисоглебск. В 1918 году Романов-Борисоглебск был переименован в Тутаев в память о геройски погибшем при исполнении служебного долга во время белогвардейского мятежа красноармейце Илье Тутаеве.
Город входит в состав маршрута Золотое кольцо, знаменит древними памятниками архитектуры. Наименование Романов-Борисоглебск используется в названии предприятий, туристических маршрутов. В ноябре 2016 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается переименовать Тутаев в Романов-Борисоглебск.