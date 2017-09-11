В сентябре 2018 года Севастополь примет третий Российский конгресс людей с инвалидностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Третий Российский конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Севастополе в сентябре 2018 года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области по итогам проведения первого Всемирного конгресса людей с инвалидностью, который завершился в регионе в воскресенье.

"Уже через год, в сентябре 2018 года, в Севастополе состоится третий Российский конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы уже презентовали его делегатам всемирного мероприятия, прошедшего в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья проходил в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября. Идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе в 2015 году. Его основная тема - "Увидеть ценность каждого". Конгресс включал деловую программу, инклюзивный концерт, первый международный инклюзивный бал, более 40 мастер- классов и реализацию проекта "Инклюзивный город".

Инициатор проведения конгрессов людей с инвалидностью по всему миру - Томас Краус, социальный терапевт из Берлина. В 1998 году в столице Германии прошел первый Европейский конгресс "Жить, встречаясь", собравший 500 участников, с тех пор подобные мероприятия стали традиционными и уже прошли в Германии, Швейцарии, Чехии, Нидерландах, Австрии и Бельгии.