Сочи стал самым популярным курортом России в бархатный сезон

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Сочи стал самым популярным курортом России в бархатный сезонОбщество 11 сентября, 12:50
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СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Пять курортных городов Краснодарского края - Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск и Ейск - вошли в список самых популярных курортов для осенних отпусков самостоятельных туристов. При этом Сочи возглавил рейтинг мест для отдыха в бархатный сезон, говорится в опубликованном в понедельник рейтинге аналитического агентства "ТурСтат".
Кроме курортов Кубани, в первую десятку популярных мест для отдыха в бархатный сезон вошли города Крыма и Кавказских Минеральных Вод.
"Топ-10 курортов России, популярных для отдыха в бархатный сезон-2017, составляют Сочи, Ялта, Анапа, Геленджик, Алушта, Новороссийск, Евпатория, Кисловодск, Пятигорск и Ейск. Рейтинг курортов основан на результатах анализа информации систем онлайн-бронирования средств размещений туристов", - отмечается в сообщении аналитиков в сфере туризма.
По данным "ТурСтат", на курортах Краснодарского края и Крыма в бархатный сезон-2017 россияне планируют отдохнуть в среднем в течение 10 дней, на размещение готовы потратить до 3,3 тыс. руб. в сутки. При этом кубанский Ейск предлагает самые дешевые гостиницы - до 2,5 тыс. руб. в сутки.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, число туристов, приезжающих отдыхать в край в низкий сезон, стабильно растет. "В прошлом году в этот период регион принял 2,6 млн туристов, на 400 тыс. больше, чем в 2015 году. В межсезонье 2017 года ожидается не меньшее число отдыхающих", - отметили в Минкурортов Кубани.
В бархатный сезон, который продлится до конца октября, отдыхающих будут принимать свыше 1,5 тыс. организаций санаторно-курортного, оздоровительного и гостиничного комплекса, из них порядка 140 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц, В числе средств размещения - гостиничные комплексы горноклиматических курортов Красной поляны и Лагонаки Апшеронского района, пансионаты, санатории на термальных источниках Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов.