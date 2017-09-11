КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Россия остается одной из самых популярных стран для украинских туристов. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины.

"В первом полугодии зафиксировано 2,673 млн выехавших в Россию украинцев, что на 56,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г", - сообщило в понедельник министерство экономического развития и торговли, ссылаясь на информацию Госпогранслужбы. По его данным, наибольшее количество украинских граждан за полгода выехало в Польшу - 4,341 млн человек, что на 45,4% меньше против аналогичных показателей минувшего года. Венгрию посетило 1,447 млн граждан Украины - на 6,7% больше прошлогоднего показателя.

В то же время, по данным Госпогранслужбы, количество въехавших на Украину за первое полугодие туристов выросло на 8,7% до 6,3 млн человек. При этом на 55,3% увеличилось количество въехавших граждан Беларуссии - до 1,048 млн, что составляет 16,6% всех иностранцев, пересекших украинскую границу. Треть иностранцев, въехавших на Украину, - граждане Молдавии. Число туристов из России выросло на 4% до 620,28 тыс. человек.