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Россия остается одной из самых популярных стран для украинских туристов

Общество
11 сентября, 18:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, сентября. /ТАСС

По данным Госпогранслужбы Украины, в первом полугодии зафиксировано 2,673 млн выехавших в РФ украинцев, что на 56,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года

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КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Россия остается одной из самых популярных стран для украинских туристов. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины.

"В первом полугодии зафиксировано 2,673 млн выехавших в Россию украинцев, что на 56,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г", - сообщило в понедельник министерство экономического развития и торговли, ссылаясь на информацию Госпогранслужбы. По его данным, наибольшее количество украинских граждан за полгода выехало в Польшу - 4,341 млн человек, что на 45,4% меньше против аналогичных показателей минувшего года. Венгрию посетило 1,447 млн граждан Украины - на 6,7% больше прошлогоднего показателя.

В то же время, по данным Госпогранслужбы, количество въехавших на Украину за первое полугодие туристов выросло на 8,7% до 6,3 млн человек. При этом на 55,3% увеличилось количество въехавших граждан Беларуссии - до 1,048 млн, что составляет 16,6% всех иностранцев, пересекших украинскую границу. Треть иностранцев, въехавших на Украину, - граждане Молдавии. Число туристов из России выросло на 4% до 620,28 тыс. человек.

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