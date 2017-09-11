Комитет Госдумы поддержал налоговые льготы работодателям, стимулирующим внутренний туризм

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предоставляющий льготу по налогу на прибыль для работодателей, оплачивающих своим работникам туристические путевки для отдыха внутри страны.

Законопроект наделяет работодателей правом учесть затраты, понесенные на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории РФ по договору о реализации туристского продукта, заключенному работодателем с туроператором (турагентом) в пользу работников и членов их семей, для целей налогообложения налогом на прибыль.

В частности, работодатели смогут учитывать в составе расходов на оплату труда затраты на оплату путевок работнику, его супруге (супругу), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а также детям до 24 лет, если они являются студентами-очниками.

Расходы предлагается разрешить учитывать в размере фактически произведенных расходов на услуги по организации туризма и отдыха на территории РФ, но не более 50 тыс. рублей в совокупности за налоговый период.

"Введение налоговой льготы по налогу на прибыль организаций приведет к увеличению поступлений в бюджет и внебюджетные фонды других налогов и взносов, пошлин, сборов и других обязательных платежей за счет роста доходов в сфере внутреннего туризма и смежных отраслей", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство РФ в своем отзыве поддержало законопроект, однако в тексте отзыва отмечается, что он приведет к образованию выпадающих доходов в региональных бюджетах в связи с недопоступлением доходов по налогу на прибыль.