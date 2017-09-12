Мизулина предлагает ужесточить наказание для педофилов

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сенатор Елена Мизулина предлагает внести поправки в законодательство, ужесточающие наказание для педофилов. Как сообщила она во вторник журналистам, речь идет о введении пожизненного заключения для преступников, которые убили или нанесли тяжкий вред здоровью малолетних детей (до 14 лет).
Сенатор полагает, что необходимо создать дополнительные условия для повышения эффективности уголовно-правовых мер в сфере борьбы с преступлениями сексуального характера в отношении малолетних. В данный момент пожизненное заключение предусмотрено только для педофилов в случае рецидива.
"Нужно дополнить Уголовный кодекс РФ положениями, по которым пожизненное наказание можно было бы назначать и в случае первичного совершения преступления, когда насилие над ребенком повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть. Это запрос нашего общества, который я разделяю. Общество крайне агрессивно настроено против педофилов и болезненно переживает каждый такой случай", - сказала Мизулина.
Сенатор напомнила, что соответствующий законопроект был внесен ею в Госдуму еще в 2013 году, однако до настоящего времени нижняя палата так и не приступила к его обсуждению. "Несмотря на существенные изменения уголовного законодательства, которые были приняты в последние годы и существенно ужесточили наказание за указанные преступления, не удается переломить тенденцию роста преступлений сексуального характера, совершенных в отношении малолетних", - цитирует Мизулину ее пресс-служба.