Около 40 единиц нового транспорта для школ и медучреждений получит КЧР в этом году

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ЧЕРКЕССК, 12 сентября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия (КЧР) этом году по распоряжению правительства РФ получит 25 школьных автобусов и 14 автомобилей скорой помощи. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.
"Автопарки школ и станций скорой помощи пополнятся новыми автомобилями благодаря обращению в соответствующие структуры главы КЧР Рашида Темрезова. В республику по распоряжению правительства РФ поступят 25 школьных автобусов и 14 автомобилей скорой помощи", - говорится в сообщении.
В целом 77 субъектов России получат более 1,5 тыс. школьных автобусов и 75 субъектов - 1,1 тыс. "скорых", отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в регионе перевозка детей осуществляется 75 школами. В 2017 году степень изношенности 25 автобусов составит 10 лет. Ежедневно школьными автобусами пользуются около 3,3 тыс. учащихся Карачаево-Черкесии. В 2016 году республика получила 22 единицы нового транспорта для школ и семь автомобилей скорой помощи.