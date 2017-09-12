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Подмосковье закупило более 1,7 тыс. автобусов для муниципалитетов, где есть их дефицит

Общество
12 сентября, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Свыше 700 автобусов поставят в 2017 году, а остальные - до марта следующего года

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заключило лизинговый контракт на покупку 1758 автобусов для муниципалитетов, в которых есть дефицит подвижного состава. Об этом во вторник сообщил министр транспорта Подмосковья Игорь Тресков.

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"Автобусы будут направлены в филиалы "Мострансавто", в которых имеется дефицит подвижного состава", - процитировали министра в пресс-службе минтранса Подмосковья. Более 700 автобусов поставят до конца 2017 года, остальные - до марта 2018 года включительно, добавили в минтрансе.

В июне в Коломенском районе Московской области возникли серьезные перебои в работе рейсовых автобусов из-за их ненадлежащего состояния, сообщалось ранее. Губернатор региона Андрей Воробьев взял тогда ситуацию под личный контроль. Власти были вынуждены перевести часть машин из других филиалов, чтобы возобновить штатную работу общественного транспорта.

Новые автобусы, которые закупил минтранс области, позволят обновить на треть подвижной состав "Мострансавто" и сократить средний возраст машин с шести до четырех лет, отметили в министерстве.

Автобусы будут оснащены климатическими установками, навигацией и системами информирования. Весь подвижной состав будет адаптирован для проезда людей с ограниченными возможностями: в автобусах будут устройства для посадки и высадки пассажиров, низкие полы и специальные места для размещения коляски. Кроме того, новые машины будут оснащены двигателями самого высокого экологического класса Евро-5.

Сейчас маршруты в Московской области обслуживают 4733 автобуса, добавили в ведомстве.

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