Лондон выделит дополнительные $33 млн для помощи территориям, пострадавшим от "Ирмы"

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ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании выделит дополнительные 25 млн фунтов стерлингов ($33 млн) британским территориям в Карибском регионе, пострадавшим от урагана "Ирма". Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила в среду в британском парламенте.
"Сегодня я объявляю о выделении дополнительных 25 млн (фунтов стерлингов) для поддержки усилий по восстановлению вдобавок к тем 32 млн ($42,5 млн), о которых я объявила на прошлой неделе", - заявила глава правительства.
Мэй также сообщила о том, что в настоящий момент британские власти доставили в район бедствия уже более 40 тонн различной помощи. По словам премьера, помощь жителям пострадавшим территорий уже оказывают более 1 тыс. британских военнослужащих и еще 200 солдат и офицеров прибудут туда в ближайшие два дня вместе с более чем 60 полицейскими.
В Вест-Индии Великобритании принадлежит целая группа заморских территорий: Британские Виргинские острова, Ангилья, Теркс и Кайкос, острова Кайман, Монтсеррат и расположенные севернее Карибского региона Бермудские острова. Наиболее сильным разрушениям в результате урагана "Ирма" подверглись первые три территории. Жертвами урагана на Британских Виргинских островах стали пять человек, а на Ангилье - один. Инфраструктуре и объектам недвижимости на Терксе и Кайкосе также нанесен серьезный ущерб, но его размеры пока не подсчитаны.