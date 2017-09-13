Власти Москвы и образовательный центр "Сириус" подписали соглашение о сотрудничестве

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Образовательный фонд "Талант и Успех" (учредитель центра поддержки одаренных детей "Сириус" - прим. ТАСС) и правительство Москвы заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках лекции, посвященной технологиям "Умного города", которую прочитал в среду воспитанникам "Сириуса" мэр столицы Сергей Собянин, передал корреспондент ТАСС.

"Сириус, конечно, удивительный центр, куда съезжаются талантливые ребята со всех городов России, здесь великолепные технологии, великолепное программное обеспечение. Самое главное, здесь дается мощный толчок для дальнейшего развития, стимул для того, чтобы быть успешным в этом современном, непростом мире. Москва делает все возможное, чтобы помочь "Сириусу" развиваться, тем более что и москвичи участвуют в этом процессе, около 2,5 тыс. москвичей приехали уже в "Сириус" для обучения", - сказал на церемонии подписания соглашения Собянин.

По словам мэра, соглашение предполагает создание на базе образовательного центра площадки современных городских технологий "Смарт-сити" и дальнейшее совместное развитие проекта "Электронная школа". Он также сообщил, что разработчики проекта "Московская электронная школа" планируют поделиться своим опытом с регионами.

"Мы буквально вчера заключили соглашение с Министерством образования РФ для того, чтобы эту платформу сделать доступной для всех российских школ. Я уже дал поручение, мы с коллегами разработаем доступ, так что все регионы и области, департаменты образования будут иметь свои ключи, раздадут их в школы, которые захотят этим заниматься", - отметил мэр.

По словам Собянина, в ближайшее время доступ к системе также получат разработчики программного обеспечения. "Если вы занимаетесь программированием, у вас есть какие-то идеи по этому поводу, можете создать свои контенты и загрузить туда. И если он будет популярен, то еще и получить гранты", - обратился к юным математикам, участникам сентябрьской смены "Сириуса" мэр столицы.

О "Сириусе"

Центр "Сириус" открыт Образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его Попечительский совет. Фонд учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.

На профессиональные программы ежемесячно зачисляются 600 школьников по таким направлениям как наука, спорт и искусство. Обучение, пребывание и проезд в "Сириус" для детей бесплатны.