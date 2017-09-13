Власти изымут у жителей Крыма 70 земельных участков для строительства дороги в рамках ФЦП

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма изымут у жителей региона 70 земельных участков, по которым пройдет объездная дорога в Симферополе на участке "Дубки - Левадки", прокладываемая в рамках федеральной целевой программы развития полуострова. Об этом в среду сообщило министерство имущественных и земельных отношений региона.

"Для строительства объездной дороги ("Дубки - Левадки") предполагается изъять для государственных нужд 70 участков, находящихся в собственности или пользовании граждан и юридических лиц", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что собственники земли "в полной мере получат компенсацию". Ожидается, что власти или выкупят эти земельные участки, или предоставят их собственникам равнозначные земли "с учетом рыночной стоимости изымаемого имущества", говорится в сообщении.

Строительство объездной дороги Симферополя на участке "Дубки - Левадки" началось зимой 2017 года. Трасса протяженностью 9 км призвана снизить нагрузку на городскую дорожную сеть столицы Крыма. Как ожидается, строительные работы будут завершены к концу лета 2018 года. Стоимость работ по контракту составляет порядка 6,14 млрд рублей.