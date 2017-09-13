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В Москве ожидается ухудшение погоды: сильный дождь, ветер и гроза

Общество
13 сентября, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Скорость ветра может достигнуть 17 м/с

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и области в среду вечером. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие час-три в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра до 17 м/с", - сообщили в ведомстве.

Столичные спасатели советуют москвичам и гостям столицы пережидать непогоду в капитальных строениях, обходить на улицах рекламные щиты и шаткие конструкции, не парковать автомобили под деревьями, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах при движении.

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