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Предприниматели Дагестана смогут отправить жалобы в аппарат омбудсмена через мессенджеры

Общество
13 сентября, 18:30 UTC+3 КАСПИЙСК /Дагестан/ 13, сентября. /ТАСС

Через WhatsApp и Telegram бизнесмены будут получать информацию о критериях проверок надзорных органов и актуальных законодательных изменениях

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КАСПИЙСК /Дагестан/, 13 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Дагестане намерен в течение трех недель запустить каналы в наиболее популярных мессенджерах - WhatsApp и Telegram с функцией отправки сообщений от пользователей. Об этом сообщил в среду ТАСС в кулуарах Российского интернет-форума "РИФ.Кавказ 2017" советник главы республики Зубайру Зубайруев.

"Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в связи с кадровыми перестановками и назначением нового омбудсмена намерен изменить формат своей работы. Очевидно, что одна из основных проблем предпринимателей Дагестана - недостаточная информированность. Мы в течение двух - трех недель запустим каналы в WhatsApp и Telegram, в которых предприниматели смогут не только получать информацию по тем или иным вопросам, но и обращаться к нам с жалобами", - сказал он.

Зубайруев пояснил, что в каналах будет публиковаться информация о критериях проверок надзорных органов, касающиеся их законодательные изменения, а также будет представляться анализ наиболее частых случаев нарушения прав предпринимателей с рекомендациями для представителей бизнеса. Информация о запуске каналов, адреса и дата начала их работы будет опубликована в региональных СМИ.

Российский интернет-форум "РИФ.Кавказ 2017" проходит в Каспийске 13 и 14 августа. Информационное агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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