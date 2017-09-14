На Камчатке началась прививочная кампания против гриппа

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ТАСС, 14 сентября. Прививочная кампания против гриппа началась на Камчатке, на полуострове планируют привить порядка 40% жителей региона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Камчатским краем в преддверии наступающего эпидемиологического сезона заказано 126 тыс. вакцин "Совигрипп": 44 тысячи вакцин для детей и 68 тысяч - для взрослых. Ими планируется привить порядка 40% населения региона", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения края Татьяна Лемешко.
По данным пресс-службы, около половины вакцин уже поступили в учреждения здравоохранения. В первую очередь бесплатная вакцина предназначена для так называемых групп риска: детей, беременных женщин, людей пенсионного возраста и людей с хроническими заболеваниями, а также для работников учреждений здравоохранения и образования. Привиться от гриппа бесплатно жители края могут в поликлинике по месту жительства по предъявлению полиса.
"Благодаря эффективной профилактической кампании 2016 года, когда было привито около 40% населения, удалось не допустить серьезной эпидемии на Камчатке", - отметила министра здравоохранения края.