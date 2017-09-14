Москалькова призналась, что порой хочет применить оружие против нарушителей прав людей

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ТАСС, 14 сентября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призналась, что, сталкиваясь с грубым нарушением прав граждан, порой хотела бы применить оружие.
"Иногда желание такое возникает, когда сталкиваешься с несправедливостью, с циничным отношением к правам человека, иногда приходится применять очень много усилий интеллектуальных. Но хотелось бы, когда нервы сдают, применить оружие к тем, кто ломает судьбу человека. Ведь сколько у нас, к сожалению, несправедливости", - сказала она в эфире телеканала ГТРК "Дальневосточный".
В 1984-2007 годах Москалькова служила в органах Министерства внутренних дел СССР, затем РФ. Имеет звание генерал-майора милиции, награждена именным огнестрельным оружием.
По словам омбудсмена, она давно уже не стреляла из пистолета. "Пару лет в тире не была, но навык сохранился", - отметила она.
"Главное, чтобы так была обустроена жизнь, чтобы никому из нас оружие не понадобилось", - заключила уполномоченный.