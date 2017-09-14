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Москалькова призналась, что порой хочет применить оружие против нарушителей прав людей

Общество
14 сентября, 10:57 UTC+3 ТАСС

По словам уполномоченного по правам человека, такое желание "иногда возникает", когда она сталкивается с "циничным отношением к правам человека", и от этого "сдают нервы"

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призналась, что, сталкиваясь с грубым нарушением прав граждан, порой хотела бы применить оружие.

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"Иногда желание такое возникает, когда сталкиваешься с несправедливостью, с циничным отношением к правам человека, иногда приходится применять очень много усилий интеллектуальных. Но хотелось бы, когда нервы сдают, применить оружие к тем, кто ломает судьбу человека. Ведь сколько у нас, к сожалению, несправедливости", - сказала она в эфире телеканала ГТРК "Дальневосточный".

В 1984-2007 годах Москалькова служила в органах Министерства внутренних дел СССР, затем РФ. Имеет звание генерал-майора милиции, награждена именным огнестрельным оружием.

По словам омбудсмена, она давно уже не стреляла из пистолета. "Пару лет в тире не была, но навык сохранился", - отметила она.

"Главное, чтобы так была обустроена жизнь, чтобы никому из нас оружие не понадобилось", - заключила уполномоченный.

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
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