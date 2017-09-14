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ВЦИОМ: почти половина россиян считают свои знания по истории недостаточными

Общество
14 сентября, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

При этом убежденность в необходимости исторических знаний в обществе близка к абсолютной

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Меньше половины россиян считают, что хорошо знают историю своей страны (42%), но убежденность в необходимости исторических знаний в обществе близка к абсолютной (96%). Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные в четверг Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Убежденность в необходимости исторических знаний в нашем обществе близка к абсолютной: с этим соглашаются 96% опрошенных, при этом свои знания по истории страны 47% взрослого населения оценивают как недостаточные (положительные ответы дают 42%)", - говорится в материалах опроса.

Согласно результатам социологического исследования, информированность наших граждан об исторических событиях в стране довольно низкая. Историю недавнего прошлого (последние десятилетия существования СССР) соотечественники знают лучше, чем события раннего исторического периода (начало-середина XX века).

По данным опроса, более половины респондентов верно отвечают на вопрос об имени президента СССР (59% - Горбачев), лидере страны, с которым связано понятие "эпоха застоя" (51% - Брежнев). 62% соотечественников вспомнили автора широко растиражированной фразы в адрес США "показать кузькину мать" (Хрущев). В то же время крайне малы доли тех, кто смог назвать годы русско-японской войны (9% - 1904-1905 годы), Гражданской войны (7% - 1917-1922 годы), указать, кого свергли большевики (11% - Временное правительство) и др.

"Отказ от традиционных методов обучения истории приводит к тому, что молодежь знает и помнит лишь то, что видела в фильмах и телепередачах. <...> Незнание истории приводит к отсутствию политических ориентиров, в конечном счете - к вольному обращению с историческими фактами, историей своей страны", - прокомментировал данные исследования руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Всероссийский опрос проведен 6-7 сентября 2017 года. Объем выборки 1,2 тыс. человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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