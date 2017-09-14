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Росгвардия предлагает ряд ограничений по выдаче лицензий на огнестрельное оружие

Общество
14 сентября, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

В частности, предлагается расширить список оснований для отказа гражданам, которые ранее уже совершали преступления и правонарушения в состоянии алкогольного опьянения

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Росгвардия выступает с инициативой по введению новых ограничений на выдачу лицензий на приобретение оружия. Как пояснил начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов, в частности, в качестве оснований для отказа предлагается установить "заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности, утвержденное уполномоченными должностными лицами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия".

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"Такая схема присутствует в сфере частной охранной деятельности, где мы по аналогичным соображениям можем принимать решения об отказе в выдаче удостоверения частного охранника", - сказал Веденов.

По его словам, новые ограничения могут коснуться людей, которые не имеют медицинских противопоказаний на владение оружием и не связаны с наказанием за какие-то уголовные преступления, "но стоят на определенных учетах" (речь идет об оперативном учете участников организованных преступных групп, экстремистских и запрещенных организаций). "Мы полагаем, что такие лица должны быть ограничены в праве на владение оружием", - подчеркнул он.

Росгвардия предлагает также ограничить в праве на владение оружием лиц, имеющих судимость, в том числе снятую или погашенную за тяжкое преступление или преступление, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. По словам Веденова, законодательство предусматривает такое ограничение, действует для лиц, совершивших преступления с использованием оружия. "90% случаев, даже может быть больше [преступлений], они совершаются с использованием гражданского оружия в состоянии алкогольного опьянения, поэтому мы заводим эту категорию, совершенное в состоянии алкогольного опьянения", - отметил Веденов.

Кроме того, Росгвардия предлагает отказывать в выдаче лицензий лицам, повторно совершившим административные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения и в случаях привлечения к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Еще одна инициатива предусматривает в качестве основания для отказа в выдаче лицензии "предъявление обвинения в совершении преступления" (на стадии досудебного расследования). "Мы исходим из того, что человек, которому предъявлено обвинение, в текущей психоситуации может повести себя совершенно неадекватно. Мы имеем примеры, когда граждане совершали действия, направленные на уничтожение имущества, посягательства на жизнь других лиц в состоянии проведения досудебного расследования, так они принимали решения и приводили, условно говоря, приговор в отношении себя и невинных людей, которые страдали от их психоза", - пояснил начальник управления Росгвардии необходимость такой поправки.

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