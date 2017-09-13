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В Госдуме предложили запретить продажу детям мощного пневматического оружия

Общество
13 сентября, 8:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

За нарушение запрета предлагается наказывать штрафами в размере до 50 тыс. рублей

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Айрат Фаррахов подготовил и внес в среду на рассмотрение экспертного совета фракции законопроект, которым предлагается запретить продавать детям пневматическое оружие с дульной энергией больше 0,5 Дж. В случае принятия инициативы, разработанной после стрельбы в подмосковной Ивантеевке, штрафы за нарушение запрета могут составить до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

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"Данным законопроектом предлагается установить, что конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж независимо от калибра можно будет приобретать только гражданам, достигшим возраста 18 лет, без лицензии и регистрации", - говорится в пояснительной записке, копия которой есть в распоряжении ТАСС.

"Назначение пневматических пистолетов - развлекательная стрельба, - пишет парламентарий. - Но иногда это невинное занятие превращается в жестокие игры, когда мишенями становятся люди или животные". "По мнению врачей-офтальмологов, это опасные игрушки, так как часто становятся причиной повреждения глаз, в том числе и весьма серьезных, влекущих инвалидность", - констатировал он.

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Статистика последних лет показывает, что конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы, которые доступны в продаже несовершеннолетним, все чаще становятся орудием для причинения вреда другим лицам, указывает Фаррахов. Это и случай в Москве в августе этого года, когда подростки попали из пневматического пистолета в трехлетнюю девочку, многочисленные сообщения о стрельбе по стеклам проезжающих машин и прохожим, напомнил он.

"После случая в Ивантеевке мы изучили этот вопрос и обнаружили, что очень легко купить через интернет абсолютно идентичный [внешне] огнестрельному оружию пистолет, автомат, который может нанести серьезные увечья", - сказал единоросс ТАСС. "Вы можете набрать в интернете "купить пневматический пистолет", и волосы дыбом встают. Представьте, что это сделает ребенок, который в классе на кого-то обидится", - добавил он.

Одновременно Фаррахов подготовил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым продажа детям (а также незаконное изготовление) конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок мощностью от 0,5 до 3 Дж детям будет грозить штрафом для граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией пневматического оружия или без таковой, для должностных лиц - штрафом от 10 тыс. до 30 тыс. рублей с возможной конфискацией либо их дисквалификацией на срок от шести месяцев до года. Для юридических лиц предусмотрены санкции от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с возможной конфискацией пневматики либо административное приостановление их деятельности на срок до 30 суток.

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Темы
Стрельба в школе в Ивантеевке
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Фаррахов, Айрат Закиевич
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