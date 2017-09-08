Двое пострадавших в инциденте в Ивантеевке школьников готовятся к операциям

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Врачи начали готовить к операциям двух учащихся, пострадавших в ходе инцидента в подмосковном поселке Ивантеевка, где старшеклассник напал на учительницу информатики. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба омбудсмена по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

"Подмосковный детский омбудсмен навестила пострадавших школьников, которые по-прежнему находятся в больницах Москвы. Один из них был сегодня прооперирован, двое - готовятся к операциям в ближайшее время", - сообщили в аппарате уполномоченной, не уточнив подробностей.

"Ребятам предстоит длительный период восстановления - речь идет о месяцах", - процитировали в пресс-службе Мишонову. Она затруднилась сказать, сколько займет психологическая реабилитация детей. Сейчас их психологическое состояние не вызывает опасений, однако школьники нуждаются в наблюдении психологов, поскольку может проявиться так называемый "отложенный стресс".

Пятого сентября 15-летний ученик 9-го класса школы в подмосковной Ивантеевке во время урока информатики напал на учительницу, затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По словам источника, подросток напал на учительницу после того, как она вывела его из класса из-за внешнего вида. В результате инцидента пострадали четыре человека - три ребенка и учительница, дети выпрыгнули из окна второго этажа, на котором находился класс, пытаясь спастись. Нападавший был задержан полицией, возбуждены уголовные дела о хулиганстве и халатности.