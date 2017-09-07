СК призвал СМИ не создавать ажиотаж вокруг школьника из Ивантеевки

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России призвал журналистов не раздувать ажиотаж вокруг школьника из подмосковной Ивантеевки, напавшего с топором на учительницу и устроившего стрельбу из пневматики в школе.
"Хотелось бы обратить внимание, что подробное обсуждение этой темы в СМИ лишь повышает интерес подростков к ней. Думаю, никто не желает, чтобы негативный опыт этого ученика повторил кто-либо еще, поэтому призываю журналистов и СМИ помнить об этом и не создавать ажиотаж вокруг произошедшего", - призвала представитель СК РФ Светлана Петренко.