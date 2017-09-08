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Матвиенко: семья и школа недоглядели за подростком, устроившим стрельбу в Ивантеевке

Происшествия
8 сентября, 15:41 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 8, сентября. /ТАСС

По мнению председателя Совета Федерации, самая главная проблема безопасности в том, что семья и школа не попытались психологически поддержать ребенка

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НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Семья и школа не доглядели очевидные проблемы у подростка, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, стоит ли пересмотреть систему безопасности в российских школах.

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"Безопасность школьников и студентов в любом учебном заведении - это первостепенная задача и ответственность руководства школ. Сейчас предъявляются претензии к охраннику, что он пропустил ребенка, но следствие разберется. Может быть, охранник и пропустил, но мне кажется, что семья и школа пропустили ребенка, это самая главная проблема. Когда у ребенка были очевидные проблемы, семья и школа не встали рядом с ним, не попытались его выслушать, понять, поддержать психологически - в этом самая главная проблема безопасности", - сказала Матвиенко.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщила, что трое детей, пострадавших в ходе инцидента 6 сентября, были переведены на лечение в московские клиники: один - в больницу Сперанского в Москве, двое - в клинику Рошаля. Девочка, которая находится в больнице Сперанского, получила 2 перелома поясничных позвонков. Она проведет в лечебном учреждении около двух недель после операции, по оценке врача.

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