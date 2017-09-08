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Защита устроившего стрельбу в Ивантеевке подростка не будет обжаловать его арест

Происшествия
8 сентября, 13:13 UTC+3 МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

В отношении девятиклассника возбуждено уголовное дело по двум статьям

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Защита девятиклассника, устроившего стрельбу в школе Ивантеевки, не будет обжаловать решение суда об его аресте. Об этом ТАСС сообщил адвокат Виктор Запрудский.

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"После консультации с родителями принято решение не обжаловать арест", - сказал защитник.

Басманный суд Москвы в 7 сентября арестовал девятиклассника до 5 ноября. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство".

По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9-го класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.

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