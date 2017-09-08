Защита устроившего стрельбу в Ивантеевке подростка не будет обжаловать его арест

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Защита девятиклассника, устроившего стрельбу в школе Ивантеевки, не будет обжаловать решение суда об его аресте. Об этом ТАСС сообщил адвокат Виктор Запрудский.
"После консультации с родителями принято решение не обжаловать арест", - сказал защитник.
Басманный суд Москвы в 7 сентября арестовал девятиклассника до 5 ноября. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство".
По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9-го класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.