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Росгвардия проверит охрану в школах России после стрельбы в Ивантеевке

Общество
12 сентября, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Уточняется, что работа ведется "в тесном контакте с Минобрнауки"

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Росгвардия совместно с Минобрнауки проверит охрану в школах России после стрельбы, устроенной девятиклассником в подмосковной Ивантеевке. Об этом на своей странице в Twitter сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"После ЧП в Ивантеевке Росгвардия начала проверку охраны школ по всей стране. Работа в тесном контакте с Минобрнауки", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9-го класса пришел в школу в Ивантеевке с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.

Басманный суд Москвы арестовал подростка до 5 ноября. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство".

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