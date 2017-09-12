Росгвардия проверит охрану в школах России после стрельбы в Ивантеевке

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Росгвардия совместно с Минобрнауки проверит охрану в школах России после стрельбы, устроенной девятиклассником в подмосковной Ивантеевке. Об этом на своей странице в Twitter сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
После ЧП в Ивантеевке #Росгвардия начала проверку охраны школ по всей стране. Работа в тесном контакте с @minobrnauki_ru.— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 12 сентября 2017 г.
"После ЧП в Ивантеевке Росгвардия начала проверку охраны школ по всей стране. Работа в тесном контакте с Минобрнауки", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9-го класса пришел в школу в Ивантеевке с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.
Басманный суд Москвы арестовал подростка до 5 ноября. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство".