Росгвардия проверит охрану в школах России после стрельбы в Ивантеевке

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Росгвардия совместно с Минобрнауки проверит охрану в школах России после стрельбы, устроенной девятиклассником в подмосковной Ивантеевке. Об этом на своей странице в Twitter сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

После ЧП в Ивантеевке #Росгвардия начала проверку охраны школ по всей стране. Работа в тесном контакте с @minobrnauki_ru. — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 12 сентября 2017 г.

"После ЧП в Ивантеевке Росгвардия начала проверку охраны школ по всей стране. Работа в тесном контакте с Минобрнауки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9-го класса пришел в школу в Ивантеевке с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.

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