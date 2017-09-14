Подмосковье определит, как будет захоранивать строительный мусор и от реновации, в декабре

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московская область представит в декабре 2017 года новую схему утилизации строительного мусора Москвы и области с учетом расчетных отходов от программы реновации. Об этом заявил министр экологии региона Александр Коган в ходе выступления в Московской областной думе в четверг.

"Официально я по ней смогу доложить в декабре месяце уже с конкретными механизмами, конкретными точками, синхронизацией нашей нормативной базы Москвы и Московской области. То есть мы уже будем готовы в декабре для того, чтобы четко, системно доложить, что будет происходить с этими отходами", - сказал он, комментируя тему строительного мусора в Московской агломерации с учетом необходимости утилизировать отходы от программы реновации жилья в Москве.

Коган добавил, что инфраструктура Московской области, где захороняется весь мусор столицы, не готова к растущему объему отходов сноса и строительства. "Мы не готовы к такому объему отходов, который идет от строительства, сносов и грунтов. По официальным данным территориальной схемы Москвы, объемы мусора - 13 млн тонн. Де-факто, по нашему мониторингу, - отходов раза в два-три раза больше, порядка 27-30 млн тонн только с Москвы. Плюс 6-7 млн тонн идет с наших (территорий - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ранее в августе руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что строительные отходы от сноса домов по программе реновации жилья в Москве не спровоцируют значительного роста нагрузки на систему утилизации мусора в столичной агломерации. Так он прокомментировал высказывание Когана, что старт программы может значительно увеличить поток вывозимых на утилизацию в Подмосковье отходов сноса.

Власти Москвы и Московской области начали обсуждение проблемы вероятного дефицита мест для захоронения мусора в Московской агломерации (в том числе строительного и бытового) на фоне планомерного закрытия мусорных полигонов в Подмосковье и грядущей реновации в столице. Так ранее в области действовало более 30 легальных крупных свалок, а к концу 2017 года останется только 15. В частности, этим летом с широким общественным резонансом по требованию президента в Подмосковье был закрыт полигон "Кучино" в Балашихинском районе.

В программу реновации, утвержденную мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в столице. Общая площадь подлежащих реновации домов - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир.