Школы в Подмосковье будут эвакуировать при звонках об угрозе взрыва

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Все школы Московской области будут эвакуировать детей при поступлении сообщений об угрозе взрыва, сообщила в четверг ТАСС детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

"Если будут такие случаи, мы будем эвакуировать детей в обязательном порядке", - сказала она.

По словам детского омбудсмена, в Московской области с начала нового учебного года звонков о минировании пока не зарегистрировано.

"В любом случае, если сигнал поступает, будет проходить эвакуация. Вчера 65 звонков поступило по 72 образовательным объектам по всей России. Поступили они с IP-номеров, которые отследить достаточно проблематично, скорее всего, это были звонки из-за рубежа. Но у нас [в Московской области] на сегодня таких фактов не было", - сообщил заведующий отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Подмосковья Евгений Здобнов.

Ранее сообщалось, что более 10 школ эвакуировали в четверг в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрывов. Часть учебных заведений проверена, угроза не нашла подтверждения. На время проверки было эвакуировано более 9 тыс. человек.

Накануне в Москве произошел всплеск ложных сообщений об угрозе взрывов: были "заминированы" более 100 объектов - вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы. Всего было эвакуировано более 50 тыс. человек. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.