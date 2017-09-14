Школы в Подмосковье будут эвакуировать при звонках об угрозе взрыва

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Все школы Московской области будут эвакуировать детей при поступлении сообщений об угрозе взрыва, сообщила в четверг ТАСС детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
"Если будут такие случаи, мы будем эвакуировать детей в обязательном порядке", - сказала она.
По словам детского омбудсмена, в Московской области с начала нового учебного года звонков о минировании пока не зарегистрировано.
"В любом случае, если сигнал поступает, будет проходить эвакуация. Вчера 65 звонков поступило по 72 образовательным объектам по всей России. Поступили они с IP-номеров, которые отследить достаточно проблематично, скорее всего, это были звонки из-за рубежа. Но у нас [в Московской области] на сегодня таких фактов не было", - сообщил заведующий отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Подмосковья Евгений Здобнов.
Ранее сообщалось, что более 10 школ эвакуировали в четверг в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрывов. Часть учебных заведений проверена, угроза не нашла подтверждения. На время проверки было эвакуировано более 9 тыс. человек.
Накануне в Москве произошел всплеск ложных сообщений об угрозе взрывов: были "заминированы" более 100 объектов - вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы. Всего было эвакуировано более 50 тыс. человек. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.