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"Синтетика" устойчиво занимает второе место на наркорынке России

Общество
14 сентября, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

По данным МВД, всего за первое полугодие в России было изъято около 11 т наркотиков

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Синтетические наркотики в последние годы устойчиво занимают второе место на российском наркорынке. Об этом сообщил замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Сергей Сотников на заседании Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации.

"Анализ результатов свидетельствует об изменении структуры российского наркорынка в сторону увеличения распространения синтетических наркотиков, доля которых в общем объеме изымаемых наркотических средств в последние годы занимает устойчивое второе место", - сказал он.

По словам Сотникова, более 70% изымаемых наркотиков - каннабис. Всего в первом полугодии изъято почти 11 т наркотиков - на 3,4% выше по сравнению с показателем прошлого года.

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